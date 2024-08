Preisgekrönte Schauspielerin US-Schauspielerin Gena Rowlands ist gestorben

Rowlands Karriere ist untrennbar mit dem Schauspieler und Regisseur John Cassavetes verbunden, mit dem Rowlands 35 Jahre lang bis zu seinem Tod 1989 verheiratet war. Die beiden hatten drei Kinder, die ihnen ins Filmgeschäft folgten. Mit John Cassavetes drehte sie Filme wie „Eine Frau unter Einfluss“ und „Gloria, die Gangsterbraut“, die ihr Oscar-Nominierungen einbrachten. Nach dem Tod ihres Mannes spielte Rowlands unter anderem in „Night on Earth“, in Filmen von Woody Allen (“Eine andere Frau“) und gewann 1987 einen Emmy für ihre Rolle in „The Betty Ford Story“.