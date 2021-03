"Arrested Development" : US-Schauspielerin Jessica Walter im Alter von 80 Jahren gestorben

Los Angeles Berühmt wurde sie durch ihre Rolle als Großmutter in der Comedy-Serie "Arrested Development". Jetzt ist die US-Schauspielerin Jessica Walter im Alter von 80 Jahren gestorben.

Das teilte ihre Agentur der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag mit. "Schweren Herzens bestätige ich den Tod meiner geliebten Mutter Jessica", schrieb Walters Tochter Brooke Bowman in einer Erklärung. „Ihr Vermächtnis wird durch ihr Werk weiterleben und viele werden sich an ihren Witz, ihre Klasse und ihre Lebensfreude erinnern.“ Walter sei bereits am Mittwoch im Schlaf gestorben, hieß es.