Warum der 2. Februar es in sich hat Und schon wieder grüßt das Murmeltier!

Wahrscheinlich muss man die so geheimnisumwitterte Einleitung gar nicht groß erklären. Zur Sicherheit und in Kürze nur dies: Der Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ von 1993 erzählt die Geschichte des berufszynischen Wettermoderators Phil Connors, der jedes Jahr ins provinzielle Punxsutawney mit kleinem Kamerateam reisen und über das traditionsreiche Murmeltiertfest am 2. Februar berichten muss. Nach einer Sage orakelt dieser fette Nager (ebenfalls mit Namen Phil) an diesem Tag, ob es weitere sechs Wochen Winter geben wird oder nicht. Gesagt, getan, Connors erledigt den Job lässig und mehr schlecht als recht, doch am Nachmittag bricht ein Schneesturm herein und zwingt das Team zur Übernachtung in Punxsutawney. Am nächsten Morgen ist für Phil Connors aber wieder der 2. Februar, und am übernächsten sowie an vielen anderen auch. In einer verhängnisvollen Zeitschleife muss er den 2. Februar immer und immer wieder erleben, während für alle Menschen um ihn herum dieser Tag neu zu sein scheint.