Tweet der Oscar-Akademie: Hollywood-Blockbuster in nur fünf Wörtern erklärt

Düsseldorf Auf Twitter hat die Oscar-Akademie Filmfans in den USA aufgefordert, die Handlung ihrer Lieblingsfilme in nur fünf Wörtern zu erklären. Wir haben die schönsten Beispiele gesammelt.

„Titanic“ - ein Film mit Überlänge, riesigem Drehbuch sowie vielen Haupt- und Nebenfiguren. Trotzdem lässt sich der Film in nur fünf Wörtern zusammenfassen: „Unsinkable ship actually very sinkable“ (übersetzt: „unsinkbares Schiff tatsächlich sehr sinkbar“). Dieser Tweet ist nur eine von vielen Antworten auf den Aufruf der Oscar-Akademie an die Filmfans auf Twitter.