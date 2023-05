Auch in Duisburg gedreht Erster Trailer zu neuem „Tribute von Panem“-Film veröffentlicht

Die knapp drei Minuten zeigen Oscarpreisträgerin Viola Davis („The Woman King“) und „Game of Thrones“-Star Peter Dinklage als Schurken hinter den gefürchteten Hungerspielen. Nach Angaben der Leonine Studios spielen in dem neuen Film auch deutsche Stars wie Clemens Schick, Dimitri Abold, Irene Böhm und Luna Kuse mit. Neben Duisburg wurde der Film zu großen Teilen im Studio Babelsberg und an verschiedenen Orten in Berlin und Polen gedreht. Auch an anderen Locations in Nordrhein-Westfalen wurde produziert.