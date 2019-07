Auftritt auf Comic-Con-Messe : Tom Cruise überrascht Fans mit „Top Gun 2“-Trailer

San Diego Der erste "Top Gun"-Film wurde vor 34 Jahren gedreht. Im Sommer 2020 soll die Fortsetzung des Kampfpiloten-Dramas in die Kinos kommen. Tom Cruise überraschte Fans in San Diego mit dem ersten Trailer.

Hollywood-Star Tom Cruise (57) hat Tausende Fans auf der Comic-Con-Messe im kalifornischen San Diego mit einem Auftritt überrascht. Zum Auftakt der Veranstaltung am Donnerstag präsentierte der Schauspieler den ersten Trailer für die Fortsetzung des Kampfjetpiloten-Films „Top Gun“ (1986). So viele Jahre hätten seine Fans viel Geduld bewiesen, sagte der Star. Nun seien sie die Ersten auf der Welt, die den Trailer zu sehen bekämen. Alle Szenen in dem Film seien echt, sagte der Schauspieler dem Online-Portal „People.com“ zufolge.