„Top Gun 2“ kommt ins Kino : Warum dieser Film eine Bruchlandung wird

Meinung Düsseldorf Hollywood-Star Tom Cruise hat die Fans auf der Comic-Con-Messe mit einem Trailer zur Fortsetzung des Kultfilms „Top Gun“ aus dem Jahr 1986 überrascht. Die Erwartungen sind groß. Die Enttäuschung wird noch viel größer sein, glaubt unser Autor.

Nun begehen die Macher von „Top Gun 2“ offenbar denselben Fehler. Denn sie knüpfen mit ihrem neuen Streifen an einen Kultfilm aus dem Jahr 1986 an, der die Herzen von Piloten, Hobbyfliegern, Technikfreaks und Adrenalinjunkies höher schlagen ließ. Ein Film, der Action und Hollywood-Romantik vereinte und Schauspieler wie Tom Cruise, Kelly McGillis und Val Kilmer zu Weltstars machte. Zugegeben: eine große Portion amerikanischer Patriotismus, Macho-Mentalität und ein Drehbuch, das zurecht ohne Oscar blieb, machten „Top Gun“ nicht unbedingt zu einem Titel für Filmfestspiele. Trotzdem ist das Action-Drama bis heute für seine einzigartigen Filmszenen bekannt. Erinnern wir uns nur an Tom Cruise, der zu „Great Balls of Fire“ von Jerry Lee Lewis am Klavier singt. Oder seine intimen Momente mit Kelly McGillis vor der Kamera - im Hintergrund der Song „Take My Breath Away“ von der kalifornischen Popband Berlin, die dafür sogar den Oscar bekam. Ohne Zweifel: „Top Gun“ hatte seinen ganz eigenen Charme und steht heute zurecht im gut sortierten Regal des Filmfans.