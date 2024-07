Todestag von Schauspiellegende Das Leben und Wirken von Marlon Brando

Viele der Produktionen, in denen Brando während seines Lebens mitwirkte, gelten heute als wahre Klassiker. Ob an der Seite Vivien Leighs in "Endstation Sehnsucht" (1951), 1962 in "Die Meuterei auf der Bounty" oder in dem 1954 veröffentlichten Film "Die Faust im Nacken", für den Brando anschließend den Oscar als Bester Hauptdarsteller verliehen bekam – als „Charakterdarsteller“ spielte sich Brando in das Gedächtnis und die Herzen des Publikums. Eine seiner bekanntesten Rollen ist die des Don Vito Corleone in der "Der Pate". Und auch in dem 1979 veröffentlichten Meisterwerk „Apocalypse Now" konnte Brando brillieren. In dem Film gab er eine beklemmende Vorstellung als durchgedrehter Colonel Kurtz ab.