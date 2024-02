Radikaler Kinofilm „The Zone of Interest“ ist der Film der Stunde

Glazer zeigt Höß als Familienvater, der von seinem Traumjob nach Berlin weggelobt wird, und nicht länger direkt an der Rampe arbeitet, sondern in der Verwaltung des Massenmords. Seine Frau will ihr Traumleben nicht verlassen, man habe es doch so schön dort. Also geht er alleine. Und im zweiten Teil, der im Gegensatz zum sommerlich-ländlichen Polen in der winterlichen Reichshauptstadt spielt, gibt es eine Szene, in der das Konzept auf schmerzhafte Weise aufgeht. Da führt der in Fernbeziehung liebende Mann ein total verkorkstes nächtliches Telefonat mit seiner von der kriselnden Ehe ermüdeten Frau. Man ertappt sich tatsächlich bei dem Gedanken: Der Arme! Und dann gruselt man sich vor sich selbst.