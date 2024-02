Schauspieler und Sänger Christian Friedel „Ich hatte eine Panikattacke wegen dieser Rolle“

Christian Friedel meldet sich via Zoom aus Berlin, er ist gut aufgelegt, zum Glück! Man hatte sich ein bisschen Sorgen um ihn gemacht, denn der 44-Jährige spielt die Hauptrolle in einem herausfordernden Film, der niemanden kalt lassen dürfte. In der internationalen Produktion „The Zone Of Interest“ ist er Rudolf Höß (1901–1947), Lagerkommandant von Auschwitz. Als seine Frau Hedwig tritt Sandra Hüller auf. Das Ehepaar lebte mit fünf Kindern in einem Haus samt Garten, der an das KZ grenzte. Regisseur Jonathan Glazer („Under The Skin“) inszeniert die Familienidylle konsequent gnadenlos. Unter die Bilder vom spießigen Alltag in der Villa legt er eine beklemmende Tonspur, aus der immer wieder Geräusche hervorstoßen, die an Schüsse und Schreie erinnern.