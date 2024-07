Im Alter von 75 Jahren „The Shining“-Schauspielerin Shelley Duvall ist tot

Fortan wurde die damals erst 21-Jährige Altmans Schützling und wirkte in Filmen wie „Thieves Like Us“, „Nashville“, „Popeye“, „Three Women“ und „McCabe & Ms. Miller“ mit. „Er bietet mir verdammt gute Rollen an“, sagte Duvall der „New York Times“ 1977 über ihre Zusammenarbeit mit Altman. „Keine von ihnen gleicht der anderen. Er hat großes Zutrauen in mich, und ein Vertrauen und Respekt für mich, und er erlegt mir keine Beschränkungen auf oder schüchtert mich ein, und ich liebe ihn. Ich erinnere mich an den ersten Rat, den er mir gab: „Nimm' dich nicht so ernst.““