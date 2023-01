„The Banshees of Inisherin“ Taylor Swift würde gerne fiktiven Pub aus Film wieder aufbauen

Die US-amerikanische Sängerin Taylor Swift lobte den Film „The Banshees of Inisherin“ in einem Gespräch mit Martin McDonagh, Regisseur und Produzent des Films, im Rahmen der Variety-Interviewserie „Director on Director“ als „einen ganz besonderen Film“. „Ich glaube, es ist einer dieser Filme, die die Leute zum Nachdenken anregen und sie dazu bringen, hinterher darüber zu reden, wenn sie ihn mit anderen Leuten gesehen haben. Denn ich habe seitdem immer wieder darüber gesprochen“, erklärte sie. „Ich denke, das ist einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Ich spreche schon seit Wochen darüber.“