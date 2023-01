„The Banshees of Inisherin“ Achill Island – tragende Nebenrolle für eine Insel im Atlantik

Achill Island im County Mayo ist der westliche Punkt Europas und die größte Insel in Irland. Hier hat Heinrich Böll in den 1950er Jahren sein Tagebuch geschrieben. Die Insel und die Grafschaft Mayo gehörten damals zu den ärmsten Gegenden in Irland. „Mayo, God help us“, hieß es damals. Wer konnte, ging weg. Nach England und in die weite Welt. Die Zeiten der bitteren Armut sind vorbei. Ferien-Cottage schmiegen sich in die Landschaft. Die Insel lebt vom Tourismus in den Sommermonaten. Auch Nobelpreisträger Böll machte Achill populär in Deutschland und verhalf der Insel und Irland zu einem kleinen Tourismusboom. Nicht nur Achill, sondern ganz Irland hofft nun erneut darauf, dass die weite Welt zu ihnen kommt.