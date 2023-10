Nächster Rekord eingestellt Taylor Swift übertrifft mit Konzertfilm Justin Bieber

Wie das Promiportal „People“ und die Branchenblätter „Variety“ und „The Hollywood Reporter“ unter Berufung auf Zahlen der weltgrößten Kinokette AMC berichteten, spielte der Film „Taylor Swift: The Eras Tour“ am Startwochenende 95 bis 97 Millionen Dollar in Nordamerika ein. Demnach übertraf der Film gleich zu Beginn den bislang erfolgreichsten Konzertfilm „Never Say Never“ (2011) des kanadischen Sängers Justin Bieber, der insgesamt 73 Millionen Dollar einbrachte. Laut „Variety“ spielte der Film außerhalb der USA zwischen 31 und 33 Millionen Dollar ein.