Auch in Deutschland Taylor Swift kündigt Kinofilm zur „Eras“-Welttournee an

Der Film werde nicht nur in den Kinos in Nordamerika, sondern auch in Europa und weltweit ausgestrahlt werden, teilte die US-Kinokette AMC Ende September mit. „Die Tour ist nicht das Einzige, was wir weltweit starten. Ich freue mich sehr, euch mitteilen zu können, dass der Konzertfilm ‚The Eras Tour’ nun offiziell am 13. Oktober WELTWEIT in die Kinos kommt“, verkündete Popstar Swift auf Instagram. Auch deutsche Kinoketten wie Cinemaxx warben bereits für den Kinostart.