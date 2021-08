Sonntagskrimi aus der Sommerpause zurück : Was 2021 noch im „Tatort“ passiert

Was 2021 noch im „Tatort“ passiert

Berlin/Frankfurt/Köln/München Elf Sonntage lang gab es keinen neuen „Tatort“. Bis Silvester sind noch etwa 15 neue Krimis der Reihe zu sehen, darunter die Rückkehr von Lars Eidinger als „stiller Gast“ und ein Krimi mit Udo Lindenberg.

Am Sonntag, 29. August, kommt der „Tatort“ aus seiner fast dreimonatigen Sommerpause zurück - und zwar mit einem Frankfurter Fall. In dem Krimi „Wer zögert, ist tot“ wird der Sohn eines Wirtschaftsanwalts von einem Golfplatz weg entführt. Eine Woche später (5. September) gibt es dann einen Münchner „Polizeiruf 110“ mit Verena Altenberger - Titel: „Bis Mitternacht“.

Die Woche danach (12. September) ist das TV-Triell der Kanzlerkandidaten sowie der Kanzlerkandidatin im Ersten (und auch ZDF) angekündigt. Am 19. September kommt ein Kölner „Tatort“ und am 26. September kein fiktionaler Sonntagskrimi - denn: Es ist Bundestagswahl.

Ein neuer „Tatort“ mit Til Schweiger in Hamburg wird laut NDR entwickelt und kommt frühestens 2022. Auch bei Weimar ist die Fortsetzung erstmal unklar und dauert noch.

Und auch der Münster-„Tatort“ ist laut WDR erst Anfang 2022 zu sehen. Es wird der 40. Fall des populärsten Teams. 2021 wird es also nur einen neuen Krimi mit Axel Prahl und Jan Josef Liefers gegeben haben.

Was Zuschauer in der zweiten Jahreshälfte bis Weihnachten beim „Tatort“ erwartet, verrät die folgende Übersicht nach Städten:

Frankfurt am Main Neben dem Krimi „Wer zögert, ist tot“ gibt es einen weiteren Fall, in dem eine junge Schriftstellerin zu Tode kommt. Liefert der Debütroman der 19-Jährigen etwa Anhaltspunkte?

Köln Zwei Krimis mit Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär gab es schon. Der dritte Film - Titel: „Der Reiz des Bösen“ - kommt am 19. September. Die Ermordete darin war mit einem Gewalttäter verheiratet.

Mainz Vom SWR kommt wohl im Oktober der „Tatort - Blind Date“ mit Heike Makatsch als Ellen Berlinger (ihr dritter Fall). Es geht um eine blinde Zeugin, die einen Überfall mit Todesfolge miterlebt hat. Zweifel kommen auf, ob sie wirklich so wenig mitbekam wie sie sagt.

Kiel Zwei Mal schon - 2012 und 2015 - hat „Der stille Gast“ NDR-Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) herausgefordert. Nun im inzwischen dritten Krimi mit dem vielleicht „unheimlichsten Mörder“ der „Tatort“-Geschichte gelingt Kai Korthals (Lars Eidinger) die Flucht aus der Psychiatrie, in der er Fanpost von Frauen bekam. Sind die Verehrerinnen in Gefahr? Titel: „Borowski und der gute Mensch“.

Berlin Dieses Jahr steht noch die Ausstrahlung des Films „Teufelskind“ an, in dem es um einen Dreier per Dating-App geht. Ende 2021 steht Meret Becker laut RBB dann für ihren letzten „Tatort“ vor der Kamera, der im Frühjahr 2022 zu sehen sein soll.