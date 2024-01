„Third Skin“ im Tanzhaus Familiengeschichten finden im Tanz zur Sprache

Gemeinsam mit Dramaturgin Isabel Gatzke, die sie bei der Recherche unterstützte, tauchte Ana Lessing Menjibar tief ein in die Ereignisse, die nicht nur im kollektiven Gedächtnis verhaftet sind. Sie hinterließen tiefe Wunden in vielen Familien und führten dazu, dass darüber oft der Mantel des Schweigens gelegt wurde. In der inzwischen dritten Generation regt sich jedoch Interesse: Wie war das damals mit dem Widerstand? Was war möglich und was nicht? Wie sich herausstellte, brauchte die Öffnung für dieses schmerzhafte Thema Zeit. Dabei half es, auch Isabel Gatzkes deutsch-deutsche Familiengeschichte zu beleuchten. „Uns wurde im Prozess klar, dass wir unsere Recherche und Auseinandersetzung ausweiten müssen“, bilanziert Lessing Menjibar.