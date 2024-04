Hannibal vom „A-Team“ und Gandalf Synchron-Star Eckart Dux ist tot

Gemessen an seiner Omnipräsenz als Synchronstimme waren prominente Auftritte von Dux als Schauspieler eher selten. Der gebürtige Berliner war nach seinem Debüt am Renaissance-Theater zuerst in Defa-Kinoproduktionen zu sehen, etwa in dem Märchenfilm „Das singende, klingende Bäumchen“ (1957). Eine seiner bekanntesten Fernsehrollen war der Kriminalobermeister Schlüter in der westdeutschen Serie „Polizeifunk ruft“ (1966–1970) und in der Nachfolge-Serie „Hamburg Transit“ (1970-1974) vom NDR. In dem Straßenfeger „Das Halstuch“ (WDR) nach Francis Durbridge spielte er 1962 den Sergeant Jeffreys.