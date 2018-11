Abschied von legendärer Rolle: Sylvester Stallone will nie wieder Rocky spielen

Los Angeles Rente für Rocky: Nach mehr als vier Jahrzehnten und acht Filmen will US-Schauspieler Sylvester Stallone die Boxhandschuhe endgültig an den Nagel hängen. Das gab er auf Instagram bekannt.

In einem am Mittwoch auf Instagram veröffentlichten Video kündigte der 72-Jährige an, die legendäre Filmfigur nicht mehr spielen zu wollen. Sein Auftritt als Rocky im kürzlich in die Kinos gekommenen Film "Creed II" sei sein letzter.