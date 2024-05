„Super Size Me“-Regisseur Morgan Spurlock im Alter von 53 Jahren gestorben

Dies teilte sein Management am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in New York mit. Spurlock sei bereits am Donnerstag „friedlich im Kreis von Familie und Freunden“ gestorben, teilte seine Familie mit. „Die Welt hat ein echtes kreatives Genie und einen besonderen Mann verloren“, wurde Spurlocks Bruder Craig zitiert.