Hollywood-Stars über Kapitol-Sturm : „Trump ist ein wahnsinniger König und muss abgesetzt werden“

Washington Showstars und Hollywood-Größen wie Cynthia Nixon, Stephen King und Pink begleiteten die Ereignisse in Washington mit Kommentaren bei Twitter. „Warum wird diese Meute nicht verhaftet?“, fragte Filmemacher Michael Moore.

Viele Hollywoodstars haben in den sozialen Netzwerken auf den Sturm von Trump-Anhängern auf das US-Kapitol in Washington mit Fassungslosigkeit und Entrüstung reagiert. „Oh. My. God.“ twitterte die Schauspielerin und Sängerin Bette Middler und teilte dazu Fernsehbilder von dem Ereignis.