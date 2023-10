Einigung im Streik Hollywoods Drehbuchautoren nehmen neuen Tarifvertrag an

In dem fast fünf Monate langen Autoren-Streik hatte der WGA-Vorstand am 26. September einer vorläufigen Einigung zwischen der Gewerkschaft und den großen Studios und Streaming-Anbietern (Alliance of Motion Picture and Television Producers/AMPTP) in den USA zugestimmt. Danach mussten noch die Mitglieder der über 11 000 Mitglieder starken Gewerkschaft abstimmen. Der Streik hätte fortgesetzt werden können, falls die Gewerkschaftsmitglieder die Ratifizierung mehrheitlich ablehnt hätten. Branchenbeobachter hielten dies aber für höchst unwahrscheinlich.