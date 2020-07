Stirb Langsam 4.0 : John McClanes vierte Mission

John McClane auf der Jagd nach Bösewichten: Das Stirb-Langsam-Universum ist sicher keins, das durch tiefsinnige Metaphern zum Nachdenken anregt. Aber was spricht gegen einen guten, altmodischen Action, bei dem jede Menge kaputt geht und der Held den Bösewicht am Ende garantiert zur Rechenschaft zieht? Wir stellen „Stirb Langsam 4.0" vor.

Wer Action mag, liebt Stirb Langsam. Die Filmreihe mit Bruce Willis, die 1988 ins Leben gerufen wurde, gilt schon lange als Standardwerk unter den Actionfilmen. Der Satz "Yippie-Ya-Yeah, Schweinebacke" wird wohl den meisten Menschen etwas sagen. Oder nicht? Für alle, die sich zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigen, erklären wir hier, was man über den vierten Teil der Stirb-Langsam-Reihe wissen sollte - und wann man sie zum nächsten Mal im Fernsehen sehen kann. Wir verraten wann und wo es den Action-Streifen zum Streamen gibt. Außerdem geben wir einen Überblick über Handlung, Besetzung und das Stirb-Langsam-Universum, damit auch diejenigen, die die Reihe neu für sich entdecken, wissen, was es mit den Kult-Filmen auf sich hat. Und für diejenigen, die denken, schon alles über die Reihe zu wissen, haben wir noch ein paar weniger bekannte Fakten zusammengetragen.

Handlung: Worum geht es in Stirb Langsam 4.0?

Bei Stirb Langsam 4.0 (englischer Originaltitel: „Live Free or Die Hard", beziehungsweise außerhalb Nordamerikas „Die Hard 4.0“) wird auf bewährte Strukturen gesetzt, die den Fans auch schon in den Vorgänger Filmen gefielen. Selbstverständlich steht wieder der Polizist John McClane, gespielt von Bruce Willis, im Mittelpunkt. Und auch ein Feiertag ist wieder dabei, diesmal allerdings ein besonders amerikanischer: der 4. Juli. An dem Wochenende droht ein Hacker-Angriff die komplette Infrastruktur der Vereinigten Staaten lahmzulegen. McClane will die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen und stellt fest, dass der Plan weit über das Lahmlegen von Transport, Kommunikation und Stromversorgung hinausgeht. Thomas Gabriel (Darsteller: Timothy Oliphant) nutzt die Ablenkung durch den Angriff, um die Finanzdaten der USA zu stehlen, die seit dem 11. September 2001 in einer NSA-Außenstelle gesichert werden.

Es beginnt eine Verbrecherjagd, bei der McClane Unterstützung vom Hacker Matthew Farrell (Darsteller: Justin Long) erhält, der selbst vom bösen Thomas Gabriel getäuscht wurde.

Die Verfolgungsjagd, die mit vielen Action-Szenen gespickt ist, nimmt im Laufe des Geschehens persönliche Züge an. Als McClane Thomas Gabriel allerdings zu nahe kommt, wird es persönlich. Gabriel entführt McClanes Tochter Lucy – und nimmt dann auch noch Hacker Farrell als Geisel.

Von den Kritikern wurde der Film übrigens gemischt aufgenommen. Einige bemängelten, dass die Story etwas platt sei, allerdings wurden Dialoge und die actionreichen Szenen gelobt.

Wann läuft Stirb Langsam 4.0 wieder im TV?

Der vierte Teil der Reihe rund um John McClane ist am Sonntag, 19. Juli, um 20.15 Uhr beim Fernsehsender Sat1 zu sehen. Wer da nicht kann, den Action-Film aber unbedingt noch einmal sehen will, muss lange wach bleiben. Am Montag, 20. Juli zeigt Sat1 zeigt die Wiederholung um 0.55 Uhr.

Die Stirb-Langsam-Reihe ist immer mal wieder im Fernsehen zu sehen. Insbesondere um die Weihnachtszeit taucht John McClane vermehrt auf dem Bildschirm auf, schließlich gilt Stirb Langsam unter den Anhängern auch als Weihnachtsfilm, denn Teil 1 und 2 der bekannten Reihe spielen in der Weihnachtszeit.

Welcher Streaming-Dienst streamt Stirb Langsam 4.0?

Wer ein Maxdome- oder Joyn Plus-Abo hat, kann sich freuen: Der Actionfilm Stirb Langsam 4.0 gehört bei diesen beiden Anbietern zum Angebot dazu. Zusätzlich kann man ihn auch ohne Abo im Maxdome-Store für 2,99 Euro leihen. Aber auch bei anderen Streaming-Diensten ist der Film mit Bruce Willis in der Hauptrolle zu haben. Bei Amazon beträgt die Leihgebühr für den Film in SD 2,99 Euro, bei Google Play muss man einen Euro mehr hinlegen, um den Action zu sehen. Auch im Sky Store kostet das Ausleihen 3,99 Euro. Der Anbieter iTunes verlangt für das Ausleihen von Stirb Langsam 4.0 ganze 4,99 Euro.

Besetzung – wer spielt in Stirb Langsam 4.0 mit?

Beim Zusehen kann es schon passieren, dass einem der eine oder andere Darsteller bekannt vorkommt. Wir stellen die Besetzung vor:

Bruce Willis in der Hauptrolle als John McClane: Der amerikanische Schauspieler verkörpert in allen Stirb-Langsam-Teilen die Hauptrolle. Teil 1 verhalf ihm 1988 zum Durchbruch. Neben Stirb Langsam hat er in vielen bekannten Filmen mitgespielt, viele davon sind Actionfilme. Unter anderem kennt man den Schauspieler aus Pulp Fiction, 12 Monkeys, Das Mercury Puzzle oder The Sixth Sense.

Timothy Oliphant spielt McClanes Widersacher Thomas Gabriel, einen in Ungnade gefallenen ehemaligen Sicherheitsexperten des Pentagons. Oliphant erlangte durch die HBO-Serie Deadwood Bekanntheit. Fans werden ihn auch als Darsteller in der Serie Justified kennen. In Quentin Tarrantinos Once Upon a Time in Hollywood spielt er den Schauspieler James Stacy.

Justin Long spielt den Hacker Matthew Farrell, der McClane bei der Jagd auf Thomas Gabriel unterstützt. Er wurde durch eine Rolle im Horrorfilm Jeepers Creepers bekannt.

Mary Elizabeth Winstead spielt die Tochter von John McClane, Lucy McClane Gennaro. Die Schauspielerin war unter anderem in Final Destination 3 und Black Christmas zu sehen.

Maggie Q spielt die Mai Linh. Sie war unter anderem auch in Mission Impossible III zu sehen und wurde am Anfang ihrer Karriere von Jackie Chan trainiert.

Cliff Curtis spielt Miguel Bowman. Den Neuseeländer kennt man aus Das Piano, Blow oder Meg.

Weitere Darsteller sind Jonathan Tucker, Kevin Smith, Zeljko Ivanek, Andrew Friedman, Edoardo Costa, Cyrill Raffaelli, Yorgo Constantine, Sung Kang, Chistina Chang, Joe Gerety, Tim Russ und Chris Ellis.

Die Regie für Stirb Langsam 4.0 führte übrigens Len Wiseman, der vor allem für den 2003 erschienenen Film Underworld und dessen Fortsetzung bekannt ist. Das Drehbuch stammt von Mark Bomback und Doug Richardson. Hier zeigt sich, dass Stirb Langsam – abgesehen von Bruce Willis – nicht unbedingt von einer bestimmten Person abhängig ist. Regisseure und Drehbuchautoren wechselten bei den unterschiedlichen Teilen. Eine Konstante gibt es bei Teil 1 und 3. Hier führte John McTiernan die Regie.

Was sind bekannte Zitate aus Stirb Langsam 4.0?

In jedem Stirb-Langsam-Film taucht das wohl berühmteste Zitat der Reihe auf: „Yippie-Ya-Yeah, Schweinebacke". Auch wenn der Ausspruch mittlerweile Kult-Status in Deutschland hat, ist die Übersetzung doch ziemlich eigenwillig. Denn auf Englisch sagt Bruce Willis: „Yippie-ki-yey, motherfucker". Darüber hinaus gibt es in Teil 4 noch ein paar Sprüche und witzige Dialoge, die eingefleischte Fans beim Zusehen auswendig können und mitsprechen:

John McClane: „Spring niemals aus 'nem fahrenden Auto!"

Matthew Farrell: „Oh mein Gott, Sie haben gerade einen Helikopter mit einem Auto zerstört!"– John McClane: „Ich hatte keine Munition mehr!"

Matthew Farrell: „Was machen wir denn jetzt?"– John: „Ist 'ne Erfindung aus den 60er, man nennt es joggen."

Lucy McClane: „Daddy, Du bist vollkommen verrückt." – John McClane: „Was ist denn?" – Lucy McClane: „Du hast Dich selbst angeschossen!" – John McClane: „Ich dachte das wäre ne gute Idee."

Thomas Gabriel: „Auf deinem Grabstein sollte stehen: Immer zur falschen Zeit am falschen Ort..." – McClane: "Wie wär's mit Yippie-Ya-Yeah, Schweinebacke?"

John McClane: „Weißt du, was dich als Held erwartet? Gar nichts. Die schießen auf dich, sie klopfen dir auf die Schulter bla bla bla... Du wirst geschieden und dann kriegst du 'ne Frau, die sich nicht mal deinen Nachnamen merken kann. Kinder, die nicht mit dir reden wollen, und du sitzt oft genug allein vor deinem Essen. Glaub mir, Kleiner, ein Held zu sein bringt nichts..." – Matt Farrell: „Und warum machst du es dann?" – John McClane: „Weil anscheinend kein anderer da ist, deswegen. Glaub mir, wenn es ein anderer machen würde, wäre ich sofort weg, aber es gibt keinen. Also ziehen wir das jetzt durch." Matt Farrell: „Genau deshalb bist du der Held."

Wie viele Teile gibt es von Stirb Langsam?

Insgesamt gibt es derzeit fünf Stirb-Langsam-Filme:

Stirb Langsam (auf englisch: Die Hard) – das Original und der Grundstein für alle weiteren Stirb-Langsam-Filme von John McTiernan erschien 1988. John McClane (Darsteller Bruce Willis) muss sich in New York gegen den bösen Hans Gruber (Darsteller Alan Rickman) beweisen. Der Film basiert übrigens auf einem Buch: „Nothing Lasts Forever" von Roderick Thorp aus dem Jahr 1979. Stirb Langsam (auf englisch: Die Hard 2: Die Harder) erschien 1990. In dem Film, der auf einem Flughafen spielt, muss McClane seine Frau Holly retten. Auch hier war wieder ein Buch die Grundlage für die Geschichte: „58 Minuten Angst" von Walter Wager. Stirb Langsam: Jetzt erst recht (auf englisch: Die Hard with a Vengeance) führte wiederum John McTiernan Regie. Der Film erschien 1995, neben Bruce Willis spielt auch Samuel L. Jackson mit. McClane wurde mittlerweile von seiner Frau verlassen. Er wird zusammen mit seinem Partner Zeus Carver von einem Terroristen auf eine makabre Schnitzeljagd durch New York geschickt. Stirb langsam 4.0 (englisch: Live Free or Die Hard) kam 2007 in die Kinos. Und wieder geht es um McClanes Familie: Diesmal muss der Cop seine Tochter Lucy retten. Stirb Langsam – Ein guter Tag zum Sterben ist der jüngste Teil der Reihe. Er erschien 2013 und legt eigentlich den Grundstein für eine komplett neue Generation Stirb-Langsam-Filme. Denn hier wird John McClanes Sohn John „Jack" McClane, Jr. eingeführt. Gespielt wird er von Jai Courteney. Er begleitet seinen nicht mehr ganz so jungen Vater auf diesem Action-Abenteuer.

Damit muss noch lange nicht Schluss sein, ein sechster Teil Stirb Langsam war zumindest in Planung. Bruce Willis kündigte 2018 an, nach Kalifornien zu fliegen, um das fertige Drehbuch zu lesen. Einen Titel gab es auch schon: „McClane". Und die Regie sollte bei Len Wiseman liegen, der auch schon bei Stirb Langsam 4.0 Regisseur war. Warum es bisher immer noch nicht zu Teil 6 gekommen ist? Die Schuld liegt bei Disney. Der Konzern hat 20th Century Fox 2019 übernommen und prüft erst, ob es einen weiteren Teil geben soll.

Welche Filme ähneln Stirb Langsam?

Die Kombination Bruce Willis und Action gibt es noch in anderen Filmen. Wer Stirb Langsam mag, mag wahrscheinlich auch The Expendables. Mittlerweile gibt es drei Filme der Star-besetzen Action-Reihe. In Teil 1 und 2 ist auch Bruce Willis dabei. An seiner Seite finden sich Darsteller wie Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Jason Statham, Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger, Jet Li, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme und Mel Gibson. Es fliegt vieles in die Luft, es gibt knallharte Kämpfe und eine Gruppe tougher Helden rettet die Welt. The Expendables 1 erschien 2010, The Expendables 2 im Jahr 2012 und The Expendables 3 – ohne Bruce Willis – 2014.

Wer einem Helden über mehrere Filme hinweg bei reichlich Action zusehen will, wird wahrscheinlich auch an den Rocky-Filmen rund um Sylvester Stallone Spaß haben. Insgesamt gibt es sechs Teile. Der erste erschien 1976, Teil 6 im Jahr 2006. Zusätzlich gibt es zwei Spin-offs: Creed und Creed II, aus den Jahren 2015 und 2018.