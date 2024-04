„Sterben“ im Kino Corinna Harfouch und Lars Eidinger im meisterlichen Duett

Eidinger bekommt es hin, dass das Publikum seiner Figur sozusagen beim Denken zusehen kann. In der beinahe 20 Minuten langen Kaffeetafel-Szene hört er, dass seine Film-Mutter bald sterben wird. Aber die Nachricht dringt nicht in sein Bewusstsein. Vielmehr fragt sich Tom, was er nun denken soll und warum er nicht denkt, was man in diesem Moment denken müsste. Er fragt sich, warum er keinen Schmerz fühlt und warum er darüber nachdenkt, dass es nicht schmerzt. Und was mit ihm nicht stimmt, wenn er statt emotional zu reagieren über seine Verblüffung darüber nachdenkt, dass er so kühl bleibt. An dieser Stelle ist der Wahrheitsgehalt des Gespielten so hoch, dass es wehtut.