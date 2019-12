"Rogue One"

Dieses sogenannte Spin-off mit neuen Darstellern und Charakteren in der Regie des britischen Regisseurs Gareth Edwards kam 2016 in die Kinos. Das Weltraumabenteuer spielt in der bekannten "Star Wars"-Galaxie, ist aber um Abgrenzung bemüht. Erneut geht es um den Kampf zwischen der Rebellion und dem zerstörerischen Imperium. Das Ende des Films knüpft nahtlos an das erste Werk von 1978 an.