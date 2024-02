Als die Serie „Voyager“ 1997 mit sinkenden Quoten kämpfte, wurde die Figur Seven of Nine eingeführt – unangenehm sexualisiert, stets in hautengen Catsuits und auf High Heels. Kleine Genugtuung für Darstellerin Jeri Ryan: In der Serie „Star Trek: Picard“ kehrte ihre Figur 2020 zurück – in Pullover und Lederjacke.