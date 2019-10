Episode IX erscheint im Dezember : Neuer Star-Wars-Trailer stimmt auf das Ende der Sternenkrieg-Saga ein

Düsseldorf In knapp zwei Monaten kommt mit „Episode IX: Der Aufstieg Skywalkers“ der letzte Teil der neuen Star-Wars-Trilogie ins Kino. Bombastisch, episch und bewegend verspricht er den Fans alles, worauf sie gewartet haben. Auch jenen, die vom Vorgänger enttäuscht waren.

Die Szenerie beginnt mit Rey, die sich offenbar auf Endor aufhält. Jenem Mond, der in Episode VI aus dem Jahr 1983 das vorläufige Ende des dunklen Imperators Palpatine besiegelte. Sie scheint dort zu trainieren. Zumindest sieht man einen Trainingshelm, so wie ihn auch der junge Luke Skywalker benutzt hatte. Im Lauf wehrt sie einen Blasterschuss mit dem Lichtschwert ab, das sie offenbar repariert hat. Begleitet wird das mit den Worten von Finn. „Die Macht brachte uns zusammen.“ Offensichtlich glaubt er nun an die größere Sache und den Widerstand. In den Filmen zuvor wollte er nur vor der „Ersten Ordnung“ fliehen und später dann Rey helfen.