„Star Trek“ oder „Kill Bill 3“ : Tarantino grübelt über seinen letzten Film

Regisseur Quentin Tarantino bei einem Photocall anlässlich der Deutschlandpremiere des Kinofilms "Once upon a time in Hollywood" (Archivfoto). Foto: dpa/Jörg Carstensen

Berlin Regisseur Quentin Tarantino überlegt noch, was sein letzter Film werden könnte. Der Plan sei noch immer, zehn Filme zu drehen. Welche Projekte das sein werden, steht für den 56-Jährigen noch in den Sternen.

„Ich bin aber noch nicht sicher, was der zehnte Film sein wird“, sagte Tarantino am Donnerstag in Berlin, wo er sein neues Werk „Once upon a time... in Hollywood“ vorstellte.