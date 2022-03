„Bridgerton“-Fortsetzung : Lady Whistledown wetzt wieder die Messer

Simone Ashley als Kate Sharma mit Jonathan Bailey als Anthony Bridgerton. Foto: LIAM DANIEL/NETFLIX

Netflix hat die zweite Staffel seiner erfolgreichsten Serie veröffentlicht. Und es geht ebenso rasant weiter, wie die letzte Episode endete. Der älteste Bridgerton-Sohn sucht nun eine Frau.

Von Philipp Holstein

Während der Pandemie ist ein neues Serien-Genre entstanden, vielleicht könnte man es Eskatainment nennen. Um nichts anderes als Eskapismus geht es nämlich in Produktionen wie „Emily in Paris“, um die Flucht aus der Wirklichkeit. Jede Episode wirkt wie eine Praline, die man sich gönnt, obwohl man weiß, dass das nichts bringt: hoher Kaloriengehalt, kurzer Genuss, und wenn die Packung leer ist, herrscht draußen trotzdem weiter Covid oder eine andere Krise. Für 20 bis 60 Minuten allerdings, je nachdem, wie lange eine Folge dauert, ist alles doch sehr schön.

Info Weitere Staffeln bereits angekündigt Plattform „Bridgerton“ ist ausschließlich bei Netflix zu sehen. Fortsetzung Die zweite Staffel geht über acht Folgen, die jeweils rund eine Stunde dauern. Plan Netflix hat bereits zwei weitere Staffeln in Aussicht gestellt.

Als erfolgreichstes Eskatainment-Produkt gilt „Bridgerton“. Keine andere Serie wurde bei Netflix häufiger gestreamt, und tatsächlich hatte sie das gewisse Etwas, das im Frühjahr 2021 einen Nerv traf. „Gossip Girl“ wurde mit Jane Austen gemischt, „Twilight“ mit „Sex & The City“, und dazu gab es Sexszenen, die nicht den männlichen, sondern vorrangig den weiblichen Blick bedienten. Die Besetzung war divers, die Queen hatte dunkle Haut, und im Mittelpunkt standen Daphne Bridgerton und Duke Simon Basset. Sie konnten einander zunächst nicht ausstehen und schlossen einen Deal, um die unmenschlichen Gesetze des Heiratsmarkt der höheren Stände im London der Regency-Ära auszuhebeln. Wie es in Filmen mit solchen Abkommen zwischen zwei einander in Abneigung Verbundenen aber nun mal so ist: Ruckzuck kommt die Leidenschaft ins Spiel.

In Staffel zwei hat Daphne jedenfalls ein Kind und trägt den Nachnamen Basset. Ihr Duke ruht sich von den Strapazen der Jung-Vaterschaft auf dem Landsitz aus und taucht gar nicht mehr in der Hauptstadt auf, kein einziges Mal. Daphne kann nun voller Befriedung und vorzeitiger Abgeklärtheit zu Beginn der Ballsaison zu ihrem Bruder Anthony sagen: „Es ist ein gutes Gefühl, dass all das schon hinter mir liegt. Dir wünsche ich Glück. Du wirst es sicher nötig haben.“ Anthony sucht also eine Frau, das ist der dramaturgische Kern der Fortsetzung, und zumindest die ersten beiden Folgen sind so rasant und amüsant wie die erste Lieferung.

Shonda Rhimes („Grey’s Anatomy“, „Scandal“, „Inventing Anna“) hat auch diese Staffel produziert. Die Farben sind so stark aufgedreht, dass man zwinkern muss. Die handelnden Figuren setzen sich so scharf vom Hintergrund ab, dass selbst ältere Laptop-Monitore 4K- und Ultra-DH-fähig wirken. Und die Dialoge sind so drüber, dass man schmunzeln muss: „Geh nicht so nah ans Fenster. Willst Du etwa braun werden und aussehen wie ein sommersprossiger Bettler?“ Dazu gibt es immer wieder hübsche Winks mit dem Zaunpfahl: Etwa, als das Streichquartett zum Tanz der hochmögenden Heiratswilligen aufspielt und dafür „Material Girl“ von Madonna wählt.

Am Ende der ersten Staffel erfuhr das Publikum die Identität der rätselhaften Lady Whistledown, die mit ihren anonymen Depeschen und Berichten das absurde gesellschaftliche Treiben auf dem größten Heiratsmarkt des 19. Jahrhunderts kommentiert, beschleunigt und lenkt. In den ersten Minuten der ersten Folge von Staffel zwei sehnen sich alle nach ihrer Stimme, es ist nämlich einfach nichts los. Bald reichen fliegende Boten der Königin das neueste Druckerzeugnis, sie grinst sehr vielversprechend, sie atmet geradezu auf, und dann läuft die Handlung mit der gewohnt hohen Betriebstemperatur ab. Whistledown is back in town: Sie habe den Winter genutzt, um ihre Messer zu wetzen, verspricht sie. Und wer gewetzt hat, will natürlich filetieren.

Der älteste Bridgerton-Sohn, dessen Body man in vielen Einstellungen von allen Seiten bewundern darf, kann sich vor Verehrerinnen nicht retten. Er weiß allerdings auch nicht so genau, was er will, und jede Bewerberin, die in Frage kommen könnte, muss bei ihm ins Assessment-Center: „Wollen Sie Kinder und wenn ja, wieviele?“ In der Kutsche streicht er dann die Namen derjenigen aus, die sich als unwürdig erwiesen haben. Es bleibt keine übrig. Eines morgens kreuzt eine unbekannte Reiterin seinen Weg, sie ist wild und ungestüm, und natürlich gefällt das dem Vize-Grafen sehr. Gut also, dass sie abends auf den Bällen erscheint. Schlecht indes, dass es da ein familiäres Problem gibt.

Während in der ersten Staffel vor allem Frauen unter dem herrschaftlichen System litten, zeigen die neuen Folgen, dass es für Männer auch nicht immer leicht ist, sich in einer Ordnung bewegen zu müssen, die man kaum aufbrechen kann.

Zu beneiden ist in Bridgerton eigentlich nur die Queen. Sie schaut von erhöhter Warte auf das galante Treiben und macht sich so ihren Reim. Verständlich, dass sie gleich zu Beginn fordert: „Apathie ist pures Gift für unser Königreich. Für Mittelmäßigkeit ist kein Platz.“