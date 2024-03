Spielfilm Kafkas traurige letzte Liebe in „Die Herrlichkeit des Lebens“

Dora und Franz ziehen am Ende des Sommers gemeinsam in eine Berliner Wohnung, die durch ihr fehlendes Geld schwer zu halten ist. Die Finanzspritzen des Vaters intensivieren nur die Abhängigkeit und die Schwere der Beziehung zur Familie in Prag. Gleichzeitig verschlechtern sich Franz' Prognose und Gesundheitszustand immer mehr, sodass er bald nach Prag zurückkehren muss. Erst als ein Platz im Sanatorium in Österreich frei wird, werden Kafka und Diamant wieder vereint. Doch viel Zeit miteinander bleibt dem Liebespaar nicht.