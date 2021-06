Mafia-Serie : Erster Trailer zum „Sopranos“-Spielfilm veröffentlicht

Los Angeles Die Erfolgsserie „Die Sopranos“ bekommt einen Spielfilm, der Anfang Oktober in die Kinos kommt. Der Film behandelt die Vorgeschichte der Mafia-Familie aus New Jersey. Jetzt gibt es den ersten Trailer.

Mit dem Trailer zu „The Many Saints of Newark“ können sich „Sopranos“-Fans auf einen knallharten Mafia-Spielfilm einstimmen. Das Studio Warner Bros. stellte am Dienstag (Ortszeit) ein über zweiminütiges Video von der Vorgeschichte der beliebten Fernsehserie „Die Sopranos“ um eine Mafia-Familie in New Jersey ins Netz. Regisseur Alan Taylor („Thor: The Dark Kingdom“, „Terminator: Genisys“), der auch mehrere „Sopranos“-Folgen inszenierte, will den Spielfilm Anfang Oktober in die US-Kinos bringen.