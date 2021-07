Westdeutschlands erste TV-Kommissarin : Ingrid Fröhlich im Alter von 81 Jahren gestorben

Wolfratshausen Sie war die erste westdeutsche TV-Kommissarin und schrieb damit am 2. Januar 1978 Fernsehgeschichte. Jetzt ist die Schauspielerin Ingrid Fröhlich, die als Kommissarin Renate Burger bekannt wurde, ist tot.

Wie die Deutsche Presse-Agentur am Samstag aus Familienkreisen erfuhr, starb sie am Freitag. Fröhlich wurde 81 Jahre alt. Sie begann ihre Karriere beim Volkstheater in Wien und war in den 1970er Jahren in mehreren Fernsehproduktionen zu sehen, darunter die beliebte ZDF-Reihe „Drei sind einer zuviel“.