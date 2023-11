Ab 16. November im Kino Zurück zu den Hungerspielen

Nach diesen Hungerspielen ist man so was von pappsatt geguckt. Das ist aber der einzige Mangel dieses Mega-Films. Zwei Stunden und 38 Minuten erzählt Regisseur Francis Lawrence in „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes“ die Geschichte von Coriolanus Snow und Lucy Gray bei und nach den zehnten Hungerspielen: bildgewaltig, schauspielerisch stark, mit komplexen Charakteren, starkem Soundtrack, fabelhaft, monumental-düster und (im Übrigen) in Teilen im Landschaftspark Nord in Duisburg gedreht. In den sozialen Medien wird er vor dem Start in den deutschen Kinos bereits als beste Buchverfilmung aller Zeiten und als bester Teil der „Tribute von Panem“ gefeiert.