Spektakuläres Piraten-Musical : Warum „One Piece Film: Red“ ein Muss für jeden Anime-Fan ist

Interview Düsseldorf Am 13. Oktober 2022 startet das Anime-Musical „One Piece Film: Red“ in den deutschen Kinos. Wir haben den Film gesehen und mit den Produzenten über das neuste Abenteuer der Strohhutbande gesprochen.

Im Mittelpunkt der Handlung steht Ruffys Kindheitsfreundin Uta, die dem Piratenleben den Rücken gekehrt hat und als Sängerin erfolgreich ist. Als sie auf der Musikinsel Elegia ihr erstes Live-Konzert gibt, ist die Strohhutbande selbstverständlich mit von der Partie. Während das Publikum die imposante Show begeistert feiert, kommen den Piraten allerdings Zweifel an Utas Absichten. Geht es der jungen Sängerin wirklich nur um die Musik? Oder verbirgt sie ein dunkles Geheimnis? Wie die emotionale Geschichte um Uta, Ruffy und das Geheimnis der Insel weitergeht, wird nicht verraten. Fest steht aber, dass „One Piece Film: Red“ ein visuelles und musikalisches Spektakel ist. Die Musical-Szenen sind nicht nur optisch gelungen, sondern reißen den Zuschauer auch musikalisch mit. Hauptfigur Uta wechselt die Kostüme, schwebt über den Zuschauern und wirbelt zu sieben abwechslungsreichen Songs über die Bühne. Gesungen werden die von Ado, einer japanischen Sängerin und Preisträgerin des Mnet Asian Music Awards 2021. Man muss kein Anime-Fan sein, um zu den poppigen Beats von „New Genesis“ mitsingen zu wollen. Und wer verdrückt kein Tränchen, wenn Uta bei „Where The Wind Blows“ ihren Gefühlen freien Lauf lässt? Die Songs machen gute Laune und sorgen dafür, dass man sich den Film auch ein zweites oder drittes Mal ansehen kann. Echtes Feel-Good-Kino also.

Izumi: Bei „One Piece“ ist es ja grundsätzlich oft so, dass es einen großen, starken Gegner am Ende gibt und Ruffy kämpft dann gegen ihn. Dieses Mal hat Oda-sensei, also der Zeichner von „One Piece“, gesagt: „Wir brauchen nicht noch so einen legendären Onkel. Lasst uns dieses Mal doch ein Mädchen machen“. Zusätzlich war da noch die Idee, Musik und Gesang einzubinden. Und so ist dann der Charakter von Uta entstanden.