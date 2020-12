„Teheran“ : Spionagethriller aus der Gegenwart

Niv Sultan in “Tehran“. Foto: AppleTv+/Apple TV+

Die israelische Erfolgsserie „Teheran“ ist nun bei AppleTV+ zu sehen. Es geht um eine Agentin des Mossad, die in den Iran eingeschleust wird.

Ende November in den Nachrichten: Ein hochrangiger Atomphysiker und Experte für die Herstellung von Raketen wird in seinem Auto im Iran ermordet. Sofort beschuldigt Iran Israel für das Attentat. Und auf einmal ist die Realität ganz nah dran an der Fiktion, so wie sie in „Teheran“ erzählt wird.

In der israelischen Erfolgsserie geht es um eine Agentin des Mossad, die in Teheran eingeschleust wird, um zu helfen, iranische Atomanlagen auszuschalten. Während der Dauerzwist zwischen den „Erzfeinden“ Israel und Iran hier den politischen Background vorgibt, geht es in der Serie des „Fauda“-Erfinders Moshe Zonder allerdings eher um Unterhaltung als um politische Debatten. Und darin erinnert die Serie sehr an „Homeland“, auch einige der Schauspieler tauchen in „Teheran“ wieder auf.

Der Hauptfigur, die Mossad-Agentin Tamar, gespielt von der charismatischen Niv Sultan, gelingt es, in der iranische Hauptstadt die Identität einer Frau anzunehmen, die in der Atomanlage arbeitet.

Alles scheint wie geplant zu laufen, wäre da nicht diese israelische Touristin, die Tamar am Flughafen erkennt und die Sicherheitsbehörden aufmerksam macht. Der erfahrene Sicherheitschef der Spionageabwehr Faraz Kamali (Shaun Toub) riecht, dass etwas nicht stimmt, und versucht, Tamar aufzuspüren. Ein packendes Katz-und-Maus-Spiel beginnt. Und auch wenn dieses den bekannten Mustern von Agententhrillern folgt, inklusive zahlreicher Toter und einiger mehr als auffälliger Zufälle, macht der politisch brisante Hintergrund die Serie besonders bemerkenswert.

Der Zuschauer bekommt Einblicke in die alltägliche Unterdrückung von Minderheiten, von Frauen, von Andersdenkenden sowie in die festgefahrenen Strukturen Jahrzehnte gepflegter Freund-Feind-Muster. Als Israelin begibt sich Tamar im Iran in Lebensgefahr, als Agentin sowieso. Direkt am Anfang sieht sie aus dem Taxis heraus einen öffentlich hingerichteten Mann am Galgen baumeln.

In der Uni lernt sie einen Hacker kennen. Zwischen ihnen entsteht eine zarte Liebesgeschichte, trotz der religiösen Unterschiede. Der Alltag der Studenten bewegt sich hier zwischen Repressalien, wie bei einer Demo, die durch Polizeieinsatz eskaliert, und der heimlich ausgelebten Freiheit einer Techno-Party samt Drogen und Sex fernab in den Bergen. Denn auch das scheint es im Iran zu geben. Gedreht wurde die Serie allerdings in Athen, das hier glaubwürdig nach Naher Osten aussieht.