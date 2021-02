Kostenpflichtiger Inhalt: Serie „State Of The Union“ : Flirten mit angezogener Handbremse

Rosamund Pike ist Louise, Chris O`Dowd spielt Tom. Foto: obs/Marc Hom

In der Serie „State Of the Union“ verbringt man pro Folge zehn Minuten mit einem Paar, das gleich zur Eheberatung aufbricht. Es geht heiter zu, bisweilen zynisch, immer very british. Regie führt Stephen Frears, die Dialoge liefert Nick Hornby.