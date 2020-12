„Liebe und Anarchie“ bei Netflix : Katz und Maus im Literaturverlag

Die schwedische Serie „Liebe und Anarchie“ erzählt von der Büro-Affäre einer Frau mit einem jüngeren Mann. Trotz kleinerer Schwächen ist das eine unkonventionelle, erfrischende Netflix-Produktion.

Eine Affäre zwischen einer älteren Frau und einem jüngeren Mann als Topos ist sicher nicht so ungewöhnlich, als dass es „Liebe und Anarchie“ zu etwas Besonderem machen würde. Doch wie die schwedische Serie von dieser Amour fou erzählt, ist charmant, unkonventionell, witzig und äußerst unterhaltsam. Zumal die einzelnen der acht Episoden immer nur um die 30 Minuten laufen – ein kurzes Vergnügen für zwischendurch.

Sofie (umwerfend gespielt von Ida Engvoll), Mitte 30, ist Beraterin und soll eine kleinen Literaturverlag ins digitale Zeitalter führen. Die blonde Frau ist selbstbewusst, trägt knallroten Lippenstift und scheut auch nicht davor zurück, die Zicke zu spielen, wenn es in ihren Augen nötig ist. Sie lebt mit ihrem sympathischen Mann und zwei Kindern in einem schicken Stockholmer Stadthaus voller Design; typisch schwedisch, möchte man sagen. Doch irgendetwas fehlt offenbar in ihrem perfekt scheinenden Leben. Zu Sofies Ritualen gehört es, heimlich zu Pornos auf ihrem Handy zu masturbieren.