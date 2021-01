Neue Serie „Lupin“ : Arsène Lupin lebt wieder in Paris

Der französische Meisterdieb erlebt in einer neuen Netflix-Serie eine Auferstehung. In der Hauptrolle ist Publikumsliebling Omar Sy zu erleben.

Was Sherlock Holmes für England, ist Arsène Lupin für die Franzosen. Allerdings bewegt sich der oberste Krimiheld Frankreichs auf der anderen Seite des Gesetzes. 1905 erschuf der Schriftsteller Maurice Leblanc die Figur des Meisterdiebes, der in feinster Gentleman-Manier die Reichen ausraubte und die Polizei hinter Licht führte. Es folgten 20 Fortsetzungen sowie einige Kurzgeschichten und Theaterstücke, mit denen sich Arsène Lupin als literarischer Volksheroe etablierte. In den 70-ern erfreute der kriminelle Verwandlungskünstler mit einer 26-teiligen Fernsehserie im Vorabendprogramm auch das deutsche Publikum. Nun nimmt „Netflix“ den bewährten Stoff noch einmal auf und spielt ihn über Bande an.