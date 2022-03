„Diener des Volkes“ : Arte zeigt TV-Serie mit Wolodymyr Selenskyj

Diese Rolle hat geholfen, ihn ins Amt zu bringen: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spielte einst einen arglosen Lehrer in der Serie „Diener des Volkes“. Nun zeigt Arte die Produktion. Wie fühlt es sich an, sie heute zu schauen?

Es gibt gleich in der ersten Folge dieser Serie eine Szene, die man sich nicht mehr ansehen kann, ohne einen Kloß im Hals zu spüren. Der Lehrer Wassyl Petrowitsch Holoborodko beendet die Geschichtsstunde an einer ganz normalen Schule in Kiew mit dem Satz „Der Unterricht ist vorbei, ich entlasse euch in die Freiheit“. Natürlich denkt man sogleich an die Worte, die der sichtlich von den russischen Angriffen gezeichnete ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am vergangenen Dienstag in der Videoschaltung während der Sondersitzung der EU sprach. Zwei Cruise Missiles seien eben auf dem Friedenplatz in Charkiw eingeschlagen, berichtete er: „Das ist der Preis der Freiheit.“