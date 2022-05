Serie „The Staircase“ : Tod auf der Treppe

Die achtteilige Sky-Serie „The Staircase“ beruht auf wahren Begebenheiten und erzählt einen Kriminalfall über den Urteilsspruch hinaus. Toni Collette und Colin Firth glänzen in den Hauptrollen.

Am 9. Dezember 2001 geht in der US-Kleinstadt Durham ein Notruf ein. Der panische Anrufer Michael Peterson meldet, dass seine Frau Kathleen die Treppe heruntergefallen sei und kaum noch atmen könne. Als Polizei und Notärzte eintreffen, finden sie eine Tote mit schweren Verletzungen vor. Die umfangreichen Blutspuren am Tatort sprechen für ein Gewaltverbrechen. Michael Peterson wird in Haft genommen und von der örtlichen Staatsanwaltschaft des Mordes angeklagt.