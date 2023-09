Wiederentdeckung von Bill Finger Weshalb Batmans Schöpfer anonym und in Armut starb

Dass Finger neuerdings gewürdigt wird, ist einem Schriftsteller mit dem herrlich passenden Namen Marc Tyler Nobleman (zu Deutsch: Edelmann) zu verdanken. Er recherchierte über den in Vergessenheit geratenen Finger, interviewte 250 Menschen, trug 700 Seiten Material zusammen. Im 35. Anlauf fand sich ein Verlag für „Bill the Boy Wonder: The Secret Co-Creator of Batman“. Darauf basiert die gelungene Dokumentation „Batman & Bill“ (gratis bei Amazon Prime Video, 93 Minuten).