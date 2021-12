Tipps fürs Heimkino : Das sind die besten Schnee-Filme

Frances McDormand erhielt für ihre Rolle in „Fargo“ den Oscar. Foto: ddp images

Düsseldorf Winterzeit ist immer auch Heimkinozeit. Kein Wunder, das die Auswahl an tollen Filme im Schnee nahezu endlos ist. Wir stellen ein paar persönliche Favoriten vor.

Das ist das Schönste, gerade im Advent: sich aufs Sofa setzen, schön mit Decke und Getränk, und Filme schauen, in denen es schneit. Wobei Schnee im Film keinesfalls immer bloß etwas Gemütliches hat. Sondern mitunter auch im Wohnzimmer für Gänsehaut sorgt. Wir haben die besten Produktionen zusammengetragen.

„The Revenant“ (2015)

Ein schöner Nebeneffekt dieses bildgewaltigen Western-Thrillers von Regisseur Alejandro G. Iñárritu über einen Trapper in der Wildnis ist der Ratgeber-Faktor: Was tun, wenn man an der Grenze zu North Dakota in einem Schneesturm festsitzt? Leonardo DiCaprio rettet sich durch eine beherzte Aktion. Er verbringt die Nacht im Leib eines Pferdes. Wer diese Szene gesehen hat, vergisst sie nicht mehr. DiCaprio bekam dann auch den Oscar für die beste Hauptrolle.

„The Ponds“ (2020)

Wunderbarer englischer Dokumentarfilm bei Netflix. Patrick McLennan und Samuel Smith begleiten Menschen, die ganzjährig in den Teichen der Parkanlage Hamstead Heath in London schwimmen. Besonders toll sind die Szenen, in denen die Abgehärteten im Winter barfuß durch Schnee stapfen und per Kopfsprung in das drei Grad kalte Wasser eintauchen. Keiner von ihnen zittert auch nur. Sie geben einander gute Tipps: Nicht an die Eisfläche auf dem Wasser kommen, etwa. Die Körper werden von der Kälte nämlich so taub, dass man gar nicht bemerkt, wenn man sich schneidet und stark blutet. Sie sagen: Wer so kaltes Wasser ausgehalten hat, den könne nichts mehr aus der Bahn werfen.

„Fargo“ (1996)

Der Schneeklassiker. Der Film der Gebrüder Coen spielt 1987 im tief verschneiten nördlichen Mittleren Westen der Vereinigten Staaten. Ein Polizist wird in der Nacht erschossen. Die hochschwangere Polizeichefin Marge Gunderson nimmt am nächsten Morgen dick eingepackt in Jacke und Stiefel die Ermittlungen auf. Frances McDormand gewann für diese Rolle den ersten ihrer drei Oscars.

„Shining“ (1980)

Der Showdown im verschneiten Irrgarten. Zimmer 236. Das Wort „Redrum“. Dieser Film von Stanley Kubrick ist angefüllt mit Mythen der Popkultur. Jack Nicholson spielt den Schriftsteller Jack Torrance, der allmählich wahnsinnig wird. Schauplatz ist das eingeschneite Overlook-Hotel in Colorado. Wie jeden Winter ist es auch in diesem Jahr geschlossen, Torrance und seine Familie übernehmen für diese Zeit den Job der Hausverwaltung. Irgendwann schließt sie ein Schneesturm ein. Die Vorlage stammt von Stephen King, der mit dem Film nicht glücklich wurde, wahrscheinlich, weil Kubrick sich den Roman zwar einverleibte, seine Adaption aber ein Kunstwerk aus eigenem Recht ist. King setzte die Geschichte von Jack Torrance unter dem Titel „DoctorSleep“ fort.

„Fräulein Smillas Gespür für Schnee“ (1997)

„Der Schnee schichtet sich zu Stapeln, fällt in großen, fast schwerelosen Kristallen und bedeckt die Erde mit einer Schicht aus pulverisiertem weißen Frost“ – wer bekommt bei solchen Worten keine Bilder in den Kopf? 1992 schrieb Peter Høeg diesen eisigen Bestseller-Thriller, der zugleich auch starke Literatur ist. Regisseur Bille August machte daraus großes Kino. Grönländerin Smilla wird in Dänemark nicht heimisch. Ihre schroffe Art macht sie zur Einzelgängerin in der Fremde. Einziger Freund ist für sie der kleine Nachbarsjunge Isaiah. Als dieser eines Tages vom Dach des Mietshauses stürzt, erkennt Eisforscherin Smilla an seinen Spuren im Schnee sofort, dass hier etwas nicht stimmt. Sie beginnt, auf eigene Faust zu ermitteln. Bildgewaltig und spannend, mit tollen Darstellern.

„Vertical Limit“ (2000)

Die vertikale Grenze sollte jeder Bergsteiger kennen: Sie markiert die höchste Höhe, in der ein Mensch überleben kann. Wer zu lange über dieser Linie bleibt – sie liegt bei rund 18.000 Fuß über dem Meeresspiegel – riskiert sein Leben. Der Film beginnt mit einem Bergsteiger-Trauma für die Geschwister Peter und Annie und endet Jahre später in einer Gletscherspalte am K2. Dort, oberhalb des Vertical Limit, kämpfen Annie und ihre Begleiter ums Überleben. In diese Lage gebracht hat sie der ehrgeizige Millionär Elliot, der den Berg als PR-Gag unbedingt bezwingen will. Bergsteiger-Ikone Reinhold Messner befand zwar damals, dass in diesem Film nichts so aussehe, wie am wirklichen Berg. Trotzdem ist Regisseur Martin Campbell ein spannender Plot in großer Kulisse gelungen.

„Das finstere Tal“ (2014)

Eine Mischung aus Western, Psychodrama und Thriller, gedreht in der irren Kulisse des Südtiroler Schnalstals. Eines Tages kommt der Fotograf Greider in das abgelegene Bergtal. Fremde sind dort nicht gerne gesehen, dennoch kommt Greider in einem abgeschiedenen Hof bei Luzie und ihrer Mutter unter. Mit der Zeit taucht der Zuschauer ein in den Mikrokosmos dieses entlegenen Dorfes in unbarmherziger Natur. Das Regiment führt die Familie Brenner mit Gewalt und Terror. Dann kommen zwei ihrer Söhne bei vermeintlichen Waldunfällen ums Leben. Erst zu spät erkennt der alte Brenner, dass der Fremde gekommen ist, um eine alte Rechnung zu begleichen. Dieser Film lebt von der einzigartigen dichten und düsteren Atmosphäre und großartigen Darstellern wie Tobias Moretti, Paula Beer und Sam Riley.

„Peanuts – Der Film“ (2015)