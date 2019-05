Hollywood-Legende : Schauspielerin Doris Day mit 97 Jahren gestorben

Los Angeles Die Hollywood-Schauspielerin und Sängerin Doris Day ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Sie war in den 1950er und 1960er Jahren bekannt für ihre Rollen in Liebeskomödien.

Bis vor kurzem sei die Darstellerin bei guter Gesundheit gewesen, bis sie an einer schweren Lungenentzündung erkrankt sei, erklärte ihre Stiftung. Sie sei im Kreise enger Freunde verstorben. Day hatte erst am 3. April ihren 97. Geburtstag gefeiert.

Auf „Bettgeflüster“, ihren ersten von drei mit Kollege Rock Hudson gemachten Filmen, war sie besonders stolz, weil sie nach eigenen Angaben „die Zeitgenössische“ in sich selbst traf. „Ich habe den unseligen Ruf, (...) Amerikas Jungfrau und all das zu sein“, schrieb sie in einem Buch 1976. Die Leute seien daher vermutlich geschockt, wenn sie sage, sie glaube fest daran, dass zwei Leute zusammenleben sollten, bevor sie heirateten. Sie schrieb auch über Geldprobleme und drei gescheiterte Ehen.