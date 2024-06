Von McDreamy zu McOfficer Sexsymbol Patrick Dempsey wechselt in Serienkiller-Kosmos von „Dexter“

Der aus der Krankenhausserie „Grey's Anatomy“ bekannte US-Schauspieler Patrick Dempsey (58) wird in einem neuen Ableger der Krimiserie „Dexter“ mitspielen. Das gab der Streamingdienst Paramount+ am Mittwoch bekannt. Dempsey, den das US-Magazin „People“ im vergangenen Jahr zum „Sexiest Man Alive“ bestimmt hat, wird demnach im Spin-off „Dexter: Original Sin“ mitwirken. Er soll dort die Rolle des Aaron Spencer, Captain der Miami Metro Mordkommission, übernehmen. Dempsey ist vor allem mit seiner Rolle als Dr. Derek Shepherd, alias McDreamy, in der ABC-Serie „Grey's Anatomy“ populär geworden.