Vorwürfe gegen französischen Filmstar Gérard Depardieu erneut wegen sexuellen Übergriffs angezeigt

Der Anwältin zufolge wirft die 53-jährige Frau mit dem Vornahmen Amélie dem Filmstar einen sexuellen Übergriff während der Dreharbeiten für den Film „Les volets verts“ des Regisseurs Jean Becker in Paris am 10. September 2021 vor. Laut einem Bericht des Onlinejournals Mediapart machte Depardieu ihr gegenüber zahlreiche anstößige Bemerkungen, zudem habe er sie „brutal gepackt“ und „an der Taille, am Bauch und bis hoch zur Brust durchgeknetet“. Leibwächter des Schauspielers hätten diesen gestoppt.