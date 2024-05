König Theoden aus „Herr der Ringe“ Schauspieler Bernard Hill im Alter von 79 Jahren gestorben

London · Diesen Mann kennen wohl sehr viele Menschen, denn er spielte in zwei der bekanntesten und erfolgreichsten Filmen aller Zeiten mit. In „Titanic“ war er Kapitän Edward Smith und in „Herr der Ringe“ spielte er König Theoden.

05.05.2024 , 16:49 Uhr

Bernard Hill im Dezember 2012 in London. Foto: dpa/Dominic Lipinski

„Titanic"-Schauspieler Bernard Hill ist mit 79 Jahren gestorben. Das berichtete der Sender BBC mit Bezug auf Hills Management am Sonntag. Hill ist bekannt aus dem weltberühmten Filmklassiker „Titanic", der 1998 mit elf Oscars ausgezeichnet wurde. Darin spielte er Kapitän Edward Smith. Zudem war der 1944 im englischen Manchester geborene Hill König Théoden in zwei Filmen der Filmtrilogie „Herr der Ringe" von Regisseur Peter Jackson, von denen der dritte Teil „Die Rückkehr des Königs" am Ende mit elf Oscars ausgezeichnet wurde.

(felt/dpa)