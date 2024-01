Sandra Hüller für Oscar nominiert Was macht Deutschlands neue Superstar-Schauspielerin so besonders?

Das große Talent von Sandra Hüller liegt vor allem darin, Figuren, die man unsympathisch findet, die man verachten möchte, aus ihrer inneren Logik heraus zu begreifen und konsequent an der Schmerzgrenze auszubalancieren. Die Hedwig Höß in dem am 29. Februar in Deutschland startenden „The Zone Of Interest“ legt sie kühl an, unerbittlich, scheinbar selbstbewusst in der Verdrängung des Grauens.