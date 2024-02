Kurz vor den Oscars Sandra Hüller gewinnt César für „Anatomie eines Falls“

Damit gewann Hüller gegen Frankreichs Leinwandstar Marion Cotillard, die für ihre Rolle in „Little Girl Bleu“ um den Preis konkurrierte. Für ihre Hauptrolle in „Anatomie eines Falls“ wurde die deutsche Darstellerin auch für einen Oscar nominiert. Die Oscars werden am 10. März in Hollywood vergeben. Dort geht der Film, der in Cannes 2023 die Goldene Palme gewann, in fünf Kategorien ins Rennen, unter anderem in den Kategorien bester Film und beste Regie.