DDR-Komödie „Zwei zu eins“ Filmfest München eröffnet mit Sandra Hüller

Das Filmfest München startet in diesem Jahr mit der Weltpremiere eines neuen Films mit Sandra Hüller. Die DDR-Komödie „Zwei zu eins“ soll am 29. Juni in München der Eröffnungsfilm sein, wie das Filmfest am Montag mitteilte. Neben Hüller sind auch die Schauspieler Max Riemelt und Ronald Zehrfeld dabei.