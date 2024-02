Vorboten für Oscars „Oppenheimer“ räumt bei Hollywoods Schauspiel-Preisen ab

Hollywoods Schauspielverband (SAG/Screen Actors Guild) hat am Samstagabend (Ortszeit) seine begehrten Trophäen vergeben. Bei der Gala in Los Angeles räumte das Historiendrama „Oppenheimer“ drei Preise ab. Hauptdarsteller Cillian Murphy setzte sich unter anderem gegen Bradley Cooper („Maestro“) und Paul Giamatti („The Holdovers“) durch. Robert Downey Jr. gewann für „Oppenheimer“ den Preis als bester Nebendarsteller. Zudem holte das Drama in der Topsparte den Ensemble-Preis für die gesamte Besetzung.